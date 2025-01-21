Trabzonspor’dan Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için taziye mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trabzonspor’dan Fenerbahçe sporcusu Vedia Nil Apak için başsağlığı mesajı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenler arasında yer alan Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcusu 11 yaşındaki Vedia Nil Apak ve annesi için Trabzonspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

Trabzonspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin, hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumelere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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