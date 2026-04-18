Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Trabzonspor’da futbolculuk, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulunan, aynı zamanda kentin eski belediye başkanlarından Atay Aktuğ yaşamını yitirdi. Spor ve siyaset dünyasını yasa boğan vefat haberi sonrası Trabzonspor Kulübü taziye mesajı yayımladı.

1945 yılında Trabzon’da doğan ve KTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Aktuğ, futbolculuk döneminde İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formalarını giydi. Spor kariyerine yönetici olarak devam eden Aktuğ, 1980’li yıllarda kulüp basın sözcülüğünü üstlendi. Siyasi hayatında ise 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanı olarak şehre hizmet verdi.

2003-2006 yılları arasında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı yapan Atay Aktuğ, bu dönemde bordo-mavili ekiple 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 lig ikinciliği başarısı yaşadı. Kulüp tarafından paylaşılan mesajda, "Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.