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Trafik cezaları ağırlaştırıldı
Trafik cezaları ağırlaştırıldı

Trafik cezaları ağırlaştırıldı

Trafik cezalarını artıran kanun resmen yürürlükte. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ayrıca Derecik beldesi ilçe oldu.

Trafik cezaları ağırlaştırıldı

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle hız sınırını yüzde 50 aşanlara bin 2 lira, spin ve drift atanlara 5 bin 10 lira, araç kullanırken cep telefonu kullananlara da 235 lira ceza uygulanacak.

Hız sınırını 1 yıl içinde 5 kez ihlal edenlerin sürücü belgesine 1 yıl süreyle el konulacak, 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci kez geri alınanların ehliyetleri iptal edilecek.

Araçlarında usulsüz çakar lamba ve siren kullananlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak, kırmızı ışık ihlalinde belirli sürelerle ehliyete el konulacak.

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirenler ile ters yönde araç sürenler bin 2 lira idari para cezasına çarptırılacak.

Süresinde muayenesini yaptırmayanlar ile "emniyetsiz" raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.

Öte yandan Uzman jandarmaların astsubaylığa geçişinde yaş sınırı 31'den 35'e çıkarıldı.

Ayrıca Kanunla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bağlı Derecik beldesi ilçe oldu. Bu kapsamda Şemdinli'ye bağlı Anadağ, Gelişen, Ortaklar ve Uslu köyleri de Derecik ilçesine bağlandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #trafik cezası
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