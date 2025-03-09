Trafik denetimlerinde rekor sayıda işlem! Yüz binlerce sürücüye ceza kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Türkiye genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını paylaştı. 27 Şubat - 6 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 541 bin 972 aracın denetlendiği bildirildi. Yapılan kontrollerde, kurallara uymayan sürücülere toplamda 528 bin 511 işlem yapıldığı açıklandı.

TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Denetimler kapsamında birçok ihlal tespit edilirken, en çok işlem yapılan konular arasında hız sınırı ihlalleri ve araç muayene eksiklikleri öne çıktı.

Öne çıkan cezalar şu şekilde:

Hız ihlali yapan 149 bin 309 sürücüye işlem yapıldı.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 367 araç tespit edildi.

Emniyet kemeri takmayan 26 bin 462 sürücüye ceza kesildi.

Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 62 kişi hakkında işlem yapıldı.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 8 bin 997 araç belirlendi.

Mevzuata aykırı çakar lamba kullanan 61 sürücüye cezai işlem uygulandı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ UYARI: “TRAFİK KURALLLARINA UYALIM”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürücüleri bir kez daha kurallara uymaya davet etti. Bakan Yerlikaya, aşırı hızın, dikkatsizliğin ve emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmesinin trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.”

