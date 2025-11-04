Trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Milli sporcunun davası, katılan kimse olmadığı için ertelendi!

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ne müştekiler ne de tutuksuz sanık katıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Milli sporcunun davası, katılan kimse olmadığı için ertelendi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği elim kazayla ilgili davanın görülmesine Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın son duruşmasında ilginç anlar yaşandı; duruşmaya ne müştekiler ne de tutuksuz yargılanan sanık Ramazan Ö. ile avukatların katılmadığı görüldü.

MAHKEME ATK RAPORUNU BEKLEYECEK

Tarafların hazır bulunmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen kesin raporun dosyaya girmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Mahkeme, bu gerekçelerle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Parası bankada olanlar kazanıyor! İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisiParası bankada olanlar kazanıyor! İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisiEkonomi
Kuzey Kore'nin 'sembolik' devlet başkanı hayatını kaybettiKuzey Kore'nin 'sembolik' devlet başkanı hayatını kaybettiDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
O öğretmenler ikinci yarıyılda 'en çok okunan yazar' olacak!
15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor 4 aylık enflasyonla 2026 emekli ve memur zammı netleşiyor
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları
Sındırgı'da 'deprem fırtınası'! Sındırgı'da 'deprem fırtınası'!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum