Trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Milli sporcunun davası, katılan kimse olmadığı için ertelendi!

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği elim kazayla ilgili davanın görülmesine Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın son duruşmasında ilginç anlar yaşandı; duruşmaya ne müştekiler ne de tutuksuz yargılanan sanık Ramazan Ö. ile avukatların katılmadığı görüldü.

MAHKEME ATK RAPORUNU BEKLEYECEK

Tarafların hazır bulunmadığı duruşmada mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen kesin raporun dosyaya girmesine ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

Mahkeme, bu gerekçelerle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.