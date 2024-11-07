Trafik sigortasında yeni tarife: Ücretler 6 kat arttı!

Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası ücretleri arasında ciddi farklar oluştu. Yeni düzenlemelere göre, sigorta primleri neye göre hesaplanacak?

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Trafik sigortasında yeni tarife: Ücretler 6 kat arttı!
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Son dönemde kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçe oranlarında düşüş yaşandığı görüldü. Araç sahipleri için temel iki sigorta türü olan bu ürünlerden kasko isteğe bağlı olurken, zorunlu trafik sigortası ise yasal bir gereklilik. Bu kapsamda zorunlu trafik sigortası yaptırmayanların trafiğe çıkması yasak. Denetimlerde aracınız bağlanabilir ya da idari para cezası uygulanabilir. Ancak tüm bunlara rağmen trafikte her geçen gün sigortasız araç sayısı artıyor.

İYİ SÜRÜCÜLER AVANTAJLI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Mayıs ayında yeni bir düzenlemeyle sigorta fiyatlarını her ay hasar ve maliyet endeksine göre belirlemeye başladı. Bu sistemle iyi sürücüler avantajlı çıkarken, sık kaza yapanlar daha yüksek primler ödüyor.

FARK ARTIYOR

Örneğin, İstanbul’da sık kaza yapan sürücüler için sigorta maliyeti 32 bin TL’yi bulurken, kaza yapmayanlar 5 bin 300 TL gibi daha düşük bir ücretle sigorta yaptırabiliyor. İki sürücü arasındaki fiyat farkı 6 katı geçebiliyor.

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