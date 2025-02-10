Trafikte beyzbol sopalı dehşet anları!

Ankara Etimesgut'ta, trafikte tartışan bir sürücü, tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla saldırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Trafikte beyzbol sopalı dehşet anları!
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Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde, bir sürücü trafikte tartıştığı diğer sürücüye, trafik ışıklarında beklerken beyzbol sopasıyla saldırdı. Aracından inen saldırgan, bagajından aldığı beyzbol sopasıyla tartıştığı kişinin otomobilinin aynalarını kırarak büyük zarar verdi.

Saldırı anı, o sırada trafik ışıklarında bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, saldırganın araçtan inip beyzbol sopasıyla araca zarar verdiği anlar net bir şekilde görüldü.

Olayın ardından Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırganı kısa süre içinde tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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