Trafikte havadan ceza yağdı! Helikopter ve dronlarla 85 binden fazla sürücü tespit edildi

Trafikte kural ihlallerine karşı havadan denetim uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin helikopter ve dron destekli denetimlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 1 Ocak - 19 Haziran 2025 tarihleri arasında, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında yapılan denetimlerde toplam 85 bin 842 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

HELİKOPTER VE DRONLARLA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bakan Yerlikaya, açıklamasında özellikle yoğun trafik akışının olduğu güzergahlarda ve kaza riskinin yüksek olduğu bölgelerde havadan denetimlerin artırıldığını belirtti. “Havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz” diyen Yerlikaya, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için teknolojik imkânların tümüyle kullanıldığını ifade etti.

Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, 12-19 Haziran haftasında tam 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi. Bu denetimlerde ise 468 bin 539 araç ve sürücüye farklı gerekçelerle cezai işlem uygulandı.

Yerlikaya açıklamasında, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 23 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 132, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 87, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 270, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 468 bin 539 araca/sürücüye işlem yapıldı. Trafikte güvenliği sağlamak için hem polis ve jandarma ekiplerimizle hem de havadan helikopter ve dron sistemlerimizle denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.