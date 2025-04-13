Trafikte kırmızı alarm: Bir haftada yarım milyona yakın sürücüye ceza kesildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. 3-10 Nisan tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, toplam 3 milyon 652 bin 339 araç kontrol edildi.

Denetimlerin sonunda, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 497 bin 591 sürücüye işlem uygulandı. Bakan Yerlikaya, özellikle kamu güvenliğini tehdit eden "çakar lamba" kullanımına da dikkat çekerek, mevzuata aykırı olarak sesli ve ışıklı uyarı sistemi kullanan 31 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

Hız sınırını aşan 166 bin 960 sürücü, araç muayenesini yaptırmayan 28 bin 697 sürücü, emniyet kemeri takmayan 30 bin 290 sürücü, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 13 bin 960 kişi, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 6 bin 971 sürücüye işlem yapıldı.

MOTOSİKLET KAZALARINDA ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ

Yerlikaya, özellikle motosikletli kazaların artışına dikkat çekti. 2024 yılı başından bu yana motosiklet türü araçların karıştığı kazalarda 1.584 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, şehir içindeki trafik kazalarının büyük bir kısmında motosikletlerin yer aldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde motosikletlere yönelik 650 bin 760 işlem gerçekleştirildiğini vurgulayan Yerlikaya, hem sürücüleri hem diğer araç sahiplerini dikkatli olmaya çağırdı.

Paylaşımında motosiklet sürücüleri için uyarılarda bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Lütfen motosiklet kullanırken trafik kurallarına uyalım ve daha dikkatli olalım. Sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Motosiklet sürücüleri de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahiptir. Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım.

Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim. Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım. Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur. Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."