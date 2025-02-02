Trafikte sıkı denetim: 2025’in ilk 30 gününde 424 bin 968 ağır vasıta denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 30 gününe ait trafik denetim sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde kamyon, çekici ve tanker gibi ağır yük taşıyan araçlara yönelik yoğun kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda toplam 424 bin 968 araç denetlenirken, 135 bin 140 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, ağır yük taşıyan araçların, tüm araçların yalnızca %3,2’sini oluşturmasına rağmen, 2024 yılı boyunca meydana gelen ölümlü kazaların %25,8’ine karıştığını ifade etti.

Denetimlerin bu doğrultuda yoğun bir şekilde devam edeceğini vurgulayan Bakan, trafik güvenliğinin toplumun tamamını ilgilendiren hayati bir konu olduğunu dile getirdi.

BİR HAFTADA 3 MİLYON 227 BİN ARAÇ DENETLENDİ

23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 3 milyon 277 bin 604 araç kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere çeşitli işlemler uygulandı.

Denetimler kapsamında, hız sınırlarını aşan 133 bin 369 sürücüye ceza kesildi. Periyodik araç muayenesini yaptırmayan 27 bin 170 sürücüye işlem yapılırken, emniyet kemeri takmayan 28 bin 845 sürücü de kurallara uymadıkları için cezalandırıldı. Ayrıca, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 14 bin 918 kişi tespit edilirken, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 979 sürücü hakkında da işlem yapıldı.

Öte yandan, ışıklı ve sesli uyarı cihazlarını (çakar) mevzuata aykırı şekilde kullanan 47 sürücüye işlem yapıldı.

Toplamda 498 bin 104 araç ve sürücüye işlem uygulanırken, Bakan Yerlikaya, trafik denetimlerinin ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" diyen Bakan Yerlikaya, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.