Trafikte tartıştıkları polisi darbedip silahını gasp ettiler

Trafikte yaşanan bir tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Tartıştıkları polis memurunu darp eden üç kişi, baygınlık geçiren polisin beylik tabancasını alarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliler daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Deniz Sokak’ta meydana geldi. Çanakkale Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru İ.C., iddiaya göre sivil aracıyla trafikte seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle üç gençle tartıştı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar ilk etapta ayrıldı.

Ancak kısa süre sonra aynı bölgede taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHINI GASP EDİP KAÇTILAR

İddiaya göre araçtan indirilen polis memuru darbedildi. Baygınlık geçiren polis memurunun beylik tabancasını alan üç saldırgan araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan polis memuru İ.C., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis memuru daha sonra karakola giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu.

SİLAHI BOŞ ARAZİYE GÖMDÜLER

Olayın ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C. kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde silahın polise ait olduğunu fark ettikten sonra boş bir araziye gömdüklerini söyledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada söz konusu silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.