Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
TBMM Genel Kurulunda kabul edilip yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle trafikte hız sınırı ihlallerine uygulanan yaptırımlar değişti.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla trafik cezalarında yeni bir döneme geçildi.
Daha önceki uygulamada hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden hesaplanan ceza sistemi tamamen kaldırıldı. Bunun yerine, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir ceza sistemi devreye alındı.
Ayrıca yeni kurallar kapsamında hız sınırları “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoride sınıflandırıldı.
YENİ SİSTEMDE "YERLEŞİM YERİ İÇİ" CEZA TARİFESİ
Düzenlemeyle birlikte “yerleşim yeri içi” yollarda hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak idari para cezaları ihlal edilen kilometreye göre şu şekilde belirlendi:
Hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira
11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira
16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira
21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira
26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira
36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira
46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira
56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira
66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira
Buna göre, “yerleşim yeri içi” yollarda hız sınırı 50 kilometre/saat ise 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat ise 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat ise 88 kilometre/saat hızla gidilmesi durumunda hız ihlali işlemi başlatılacak
"YERLEŞİM YERİ DIŞI" YOLLARDA İHLAL VE YAPTIRIMLAR
Bu güzergahlarda uygulanacak para cezaları şu şekilde sıralandı:
Hız sınırını 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira
16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira
21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira
26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira
31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira
41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira
51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira
61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira
71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira
Hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı sayılacak.
Yeni düzenlemeyle yalnızca idari para cezaları artırılmadı; aynı zamanda sürücü belgelerine yönelik yaptırımlar da ağırlaştı.
Hız sınırını belirlenen oranlarda aşan sürücülerin ehliyetlerine kademeli olarak 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulacak.
Ehliyetine el konulan sürücülerin belgelerini geri alabilmeleri için psikoteknik muayeneden geçmeleri zorunlu tutulacak.