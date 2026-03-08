Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilip yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle trafikte hız sınırı ihlallerine uygulanan yaptırımlar değişti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 1

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla trafik cezalarında yeni bir döneme geçildi.

1 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 2

Daha önceki uygulamada hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden hesaplanan ceza sistemi tamamen kaldırıldı. Bunun yerine, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir ceza sistemi devreye alındı.

2 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 3

Ayrıca yeni kurallar kapsamında hız sınırları “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı kategoride sınıflandırıldı.

3 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 4

YENİ SİSTEMDE "YERLEŞİM YERİ İÇİ" CEZA TARİFESİ

Düzenlemeyle birlikte “yerleşim yeri içi” yollarda hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak idari para cezaları ihlal edilen kilometreye göre şu şekilde belirlendi:

Hız sınırını 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira

4 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 5

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira

5 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 6

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira

6 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 7

Buna göre, “yerleşim yeri içi” yollarda hız sınırı 50 kilometre/saat ise 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat ise 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat ise 88 kilometre/saat hızla gidilmesi durumunda hız ihlali işlemi başlatılacak

7 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 8

"YERLEŞİM YERİ DIŞI" YOLLARDA İHLAL VE YAPTIRIMLAR

Bu güzergahlarda uygulanacak para cezaları şu şekilde sıralandı:

Hız sınırını 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira

16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira

21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira

8 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 9

26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira

31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira

41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira

9 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 10

51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira

61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira

71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira

10 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 11

Hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı sayılacak.

11 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 12

Yeni düzenlemeyle yalnızca idari para cezaları artırılmadı; aynı zamanda sürücü belgelerine yönelik yaptırımlar da ağırlaştı.

12 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 13

Hız sınırını belirlenen oranlarda aşan sürücülerin ehliyetlerine kademeli olarak 30, 60 ve 90 gün süreyle el konulacak.

13 14
Trafikte yeni dönem: Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi - Resim: 14

Ehliyetine el konulan sürücülerin belgelerini geri alabilmeleri için psikoteknik muayeneden geçmeleri zorunlu tutulacak.

14 14
Trafik hız sınırı