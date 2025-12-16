Trafikte yumruklu saldırı: CHP'li Başkan Danışmanı ameliyata alındı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın özel danışmanı Levent Arkan’ın trafikte yaşanan bir olay sonrası darp edildiği bildirildi. Olay, İsmet Çatak Caddesi üzerinde Menteşe Devlet Hastanesi istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Levent Arkan, sabah saatlerinde özel aracıyla seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen bir motosikletin aniden aracının önüne geçtiği, motosikletin devrilmesiyle sürücü ve arkasındaki kişinin yere düştüğü belirtildi. Çevredeki vatandaşların olay yerine yönelmesi üzerine Arkan’ın da araçtan inerek yerde yatan kişilerin yanına gittiği kaydedildi.

İKİ KİŞİ ARKAN’A SALDIRDI

İddiaya göre kısa süre sonra ayağa kalkan iki kişi Arkan’a yumruklarla saldırdı. Arkan’ın aldığı darbelerle yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği ifade edildi.

Saldırı sonrası şüphelilerden birinin motosikletle, diğerinin ise başka bir araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Levent Arkan’ın burnunun kırıldığı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada ameliyata alındığı bildirildi.

POLİS, SALDIRININ NİTELİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis ekiplerinin, olayın planlı bir saldırı olabileceği ve kaza görüntüsü verilerek gerçekleştirilmiş olma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Plakasız motosikletle kaçtığı belirtilen şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

