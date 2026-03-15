Trafikteki o yasak askıya alındı

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik cezai yaptırımların yeni yönetmelik düzenlenene kadar durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına dair yürütülen cezai işlemlere ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Açıklamada, 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikle düzenlenen "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak" fiiline yönelik yaptırımların askıya alındığı bildirildi.

CEZALAR İPTAL EDİLİYOR
Bakanlık, kanunun hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yönetmelik çalışması tamamlanana kadar yaptırımların durdurulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Düzenlemeye ilişkin konunun taraflarının da görüşleri alınarak trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde, kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesini teminen gerekli yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, anılan hükme ilişkin yaptırımların uygulanması durdurulmuştur. Bu kapsamda, 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren gerçekleşen cezai yaptırımların iptaline karar verilmiştir."

MÜZİK SİSTEMLERİ İÇİN 1 NİSAN KRİTİĞİ
Öte yandan, araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetim takvimi de netleşti. Bu sistemlere yönelik kontrollerin 1 Nisan’a kadar yalnızca rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı, bu tarihten itibaren ise cezai yaptırımları içeren rutin denetimlere devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafik cezaları
