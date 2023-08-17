Transfer videosu iki kulübü karşı karşıya getirdi! Beşiktaş ve Galatasaray arasında FETÖ tartışması

Bir transfer videosu, iki futbol kuılübünü karşı karşıya getirdi. Tartışma Beşiktaş ve Galatarasay kulüpleri arasında çıktı.

Beşiktaş, eski Galatasaray oyuncusu Milot Rashica'yı transfer etti. Yayınlanan transfer videosunda Galatasaray'ın stadından görüntülere yer verildi. Tartışma da burada başladı.

Görüntülerin FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatları’na ait videodan alındığı ortaya çıktı.

Galatasaray kulübü ilgili transfer videosuyla alakalı yaptıkları yazılı açıklama da sert eleştirilerde bulundu.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız.

Beşiktaş'ta Galatasaray'a cevaben yaptıkları açıklamada yayınlanan videonun FETÖ'yle alakalı bir bölümünün olmadığını ve konunun maksadının dışına çıkarıldığını söyledi.

Birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin menfaatlerinin her zaman futbol şovlarından çok uzakta olmasına gayret etmeyi yüce bir görev olarak biliriz. Bu konuda bizimle yarışamayacak olanları söylemlerine çok dikkat etmeleri konusunda son kez uyarıyoruz.