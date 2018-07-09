banner982
CHP MYK sonrası ilk açıklama
CHP MYK sonrası ilk açıklama
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Türk dağcılar İran zirvelerinde
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Ünlü Türk cerrah Dr. Öz Azez'de
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme
Atatürk Havalimanı saldırısı davasında flaş gelişme

Tren faciasında 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Çorlu'daki tren faciasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Bihter Bilgin ile 47 yaşındaki Özcan Cesur son yolculuklarına uğurlandı.

Tren faciasında 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kiminin ilk tren yolculuğuydu, kimi ise düğünden dönüyordu...

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası tam 24 kişinin hayatına mâl oldu. Cansız bedenlerine ulaşılan 14 yaşındaki Bihter Bilgin ile 47 yaşındaki Özcan Cesur, son yolculuklarına uğurlandı.

14 yaşındaki Bihter'in cenazesi Çorlu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Minik kız ilk kez trene binmişti.

Bihter'in teyzesi Derya ve yeğeni Beren Kurtuluş da aynı kazada yaşamlarını yitirdi.

47 yaşındaki Özkan Cesur ise akrabasınının düğününden dönüyordu.

Evli ve 2 çocuk babasıydı. Cesur'un cenazesi Muratlı ilçesinde toprağa verildi.

Her iki cenazeye de hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tren #Tekirdağ #cenaze
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.