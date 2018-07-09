Çorlu'daki tren faciasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Bihter Bilgin ile 47 yaşındaki Özcan Cesur son yolculuklarına uğurlandı.

Kiminin ilk tren yolculuğuydu, kimi ise düğünden dönüyordu...



Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası tam 24 kişinin hayatına mâl oldu. Cansız bedenlerine ulaşılan 14 yaşındaki Bihter Bilgin ile 47 yaşındaki Özcan Cesur, son yolculuklarına uğurlandı.



14 yaşındaki Bihter'in cenazesi Çorlu Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Minik kız ilk kez trene binmişti.



Bihter'in teyzesi Derya ve yeğeni Beren Kurtuluş da aynı kazada yaşamlarını yitirdi.



47 yaşındaki Özkan Cesur ise akrabasınının düğününden dönüyordu.



Evli ve 2 çocuk babasıydı. Cesur'un cenazesi Muratlı ilçesinde toprağa verildi.



Her iki cenazeye de hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



ulusal.com.tr