Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasına ilişkin siyasi liderlerden açıklama geldi. Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kazada yaşamını yitirenler ve yakınları için taziye mesajı yayımladı.

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası ile ilgili siyasi liderler taziye mesajı yayımladı.



24 kişinin hayatını kaybettiği 318 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili ilk açıklama Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.Perinçek soyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşımda bulundu.



"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen vahim kazada vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim."



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'daki kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı.



"Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı.



"Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralılarımıza şifa diliyorum



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