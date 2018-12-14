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Tren kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden AÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi

Tren kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi'nin (AÜ) eski rektör yardımcılarından, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Albayrak'ın cenazesi, Ankara Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra getirildiği Kırıkkale Yenimahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze defnedildiği sırada Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel Albayrak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine, Albayrak'ın ailesi ve yakınları, AÜ öğretim üyeleri ile vatandaşlar katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #berahitdin albayrak
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