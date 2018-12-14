Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. İkisi hızlı trende biri de kılavuz trende olmak üzere hayatını kaybeden 3 makinist memleketlerinde toprağa verildi. Ankara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Ankara'da tören düzenlendi. Öte yandan kazayla ilgili sinyalizasyon tartışması da devam etti.

Tren kazasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı.



Ankara'da 13 Aralık Çarşamba sabahı Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin kafa kafaya çarpışmıştı. 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi ölmüş, 86 kişi ise hayatını kaybetmişti.



Hızlı tren makinistlerinden Hulusi Böler memleketi Tokat'ta toprağa verildi.



Yine hızlı tren makinistlerinden evli ve iki çocuk babası Adem Yaşar içinse memleketi Çankırı'da tören düzenlendi.



Kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal için de bir tören yapıldı. Ünal'ın töreni Ankara'daydı. Ankara'daki bir diğer tören ise Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak için oldu. Üniversite yetkililerinin katıldığı törende Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.



Kazada hayatını kaybeden Ebru Erdem Ersan, Tahsin Ertaş ve Kübra Yılmaz için de Ankara Karşıyaka mezarlığında tören yapıldı.



İki trenin nasıl aynı rayda yolculuk yaptığına ilişkin ise soruşturma devam ediyor. Trenlerin kafa kafaya çarpışmasının ana nedeni olarak sinyalizasyon sorunu olduğu belirtildi.



Albayrak'ın cenazesine katılan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan sinyalizasyon sisteminin olmazsa olmaz bir uygulama olmadığını söyledi.



Ulusal Kanal'a konuşan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı sinyalizasyon tartışmasını değerlendirdi. Avcı, günümüz çağında demiryollarının ilkel hareket edemeyeceğini vurguladı.





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