Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar mevkiinde meydana gelen tren faciasının üzerinden 2,5 ay geçti. Ancak gencecik kızlarını faciaya kurban veren aileler hâlâ adaletin tecelli etmesini ve sorumluların hesap vermesini bekliyor. Ulusal Kanal, acılı ailelerin derin yasını evlerinde görüntüledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında yitirdiğimiz 25 kurbandan biriydi Sena Köse. Henüz 16 yaşındaydı.



300 vatandaşımızın yaralandığı, 25 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği kazadan geriye, Sena’nın seslendirdiği bu şarkı ve acılı ailelerin dramı kaldı.



Hayatlarının baharında yitip giden 23 Yaşındaki Nur Dikmen, 13 Yaşındaki Gülce Dikmen ve 16 Yaşındaki Sena Köse’nin aileleri, kapılarını Ulusal Kanal’a açtı. Aileler, 2,5 aydır sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyor.



Kazadan önce Çerkezköy-Uzunköprü arasındaki ulaşım süresi 4 saatten 2 saate nasıl düşürüldü sorusu yanıt bekliyor.



O korkunç manzarayı ve yardımın kendilerinden sonra gelmesini bir türlü unutamıyorlar.



Kazanın görevi ihmal ve liyakatsizlikten kaynaklandığı görüşü hakim.



Acılı aileler, kazadan ders alınmadığı ve aynı ihmaller yüzünden yeni kazalara davetiye çıkarıldığına inanıyor.



Gencecik kızlarını korkunç kazaya kurban veren Dikmen ve Köse ailelerinin tek isteği, bir daha başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması, başka canların yitirilmemesi için gereken önlemlerin alınması ve adaletin yerini bulması.



Dava açan aileler, şimdi yargı sürecinin başlamasını bekliyor.



ulusal.com.tr