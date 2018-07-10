Vatan partisi Çorlu da Sarılar mevkiinde yaşanan 24 vatandaşın hayatını kaybettiği 318 vatandaşında yaralandığı tren kazası ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan basın açıklamasında kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz denildi.

ÇÖZÜM KAMUCU YÖNETİMLERDE



Çorlu İlçe Başkanı Songül Çelik tarafından yayınlanan açıklamada “kazada bulunan ihmaller, kusurlar ortaya çıkarılmalı. Sorumlular ortaya çıkarılmalı ve bir daha böyle kazaların yaşanmaması için köklü çözümler üretilmeli. Yaşanılanlar basit bir şekilde aşırı yağmur yağdı. rayların altı boşaldı ve trenin altı boşalan raylardan dolayı devrildiği söylemleri ile geçiştirilmemeli” denildi. Çelik bu kazada ihmallerin çok açık olduğunu, sorunun kamuculuktan vazgeçerek, özelleştirmelerde, taşeronlaştırmada fazla kar hırsı ile denetimsizlikte olduğunu vurgulayarak “derhal Cumhuriyetin ilk yılarında olduğu gibi kamucu, devletçi ekonomi ile toplumcu ideolojiyi ön plana çıkaran sermayeye peşkeş çekilen kamu kurumlarının tekrardan kamulaştırılmasındadır. Aslına bakarsanız



YOL BEKÇİLERİ OLSAYDI KAZA YAŞANMAYABİLİRDİ.



Demiryollarında ki taşeron uygulamalarına ve ödenek eksikliğinde iptal edilen bakım onarım ihalesine de dikkat çeken Çelik “Geçmişte demiryollarında günlük rutin yaya olarak trenin geçeceği güzergahı gezen, bir sıkıntı olduğunda uyaran yol bekçilerinin maliyeti artırdığı gerekçesi ile kaldırılmasının ve fazla kar hırsının bu kazaya sebebiyet verecek önleyici tedbirlerin alınmamasının önemli rol oynadığı açıktır. Taşeronlaşma uygulaması kapsamında devre dışı bırakılan yol bekçileri olsaydı tren yolunda altyapının bozulduğunu ihbar edebilir ve böyle bir kaza yaşanmaz önlenebilirdi. Ayrıca Halkalı, Muratlı arasında tren hattının bakımı için 11 Haziran tarihinde ihaleye çıkıldığı ve 6 Temmuz’da yapılacağı duyurulan ihalenin 21 Haziran’da iptal edildiği ödenek çıkmadığı ortaya çıkıyor. İptalin gerekçesi ise bakım için gerekli ödeneğin tahsis edilememesi gösteriliyor. Bu olayların tekrardan yaşanmaması için derhal devletçi politikaya dönülmeli, Vatan partisi olarak bir kez daha kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalan yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.



ulusal.com.tr

Çorlu İlçe Başkanı Songül Çelik tarafından yayınlanan açıklamada “kazada bulunan ihmaller, kusurlar ortaya çıkarılmalı. Sorumlular ortaya çıkarılmalı ve bir daha böyle kazaların yaşanmaması için köklü çözümler üretilmeli. Yaşanılanlar basit bir şekilde aşırı yağmur yağdı. rayların altı boşaldı ve trenin altı boşalan raylardan dolayı devrildiği söylemleri ile geçiştirilmemeli” denildi. Çelik bu kazada ihmallerin çok açık olduğunu, sorunun kamuculuktan vazgeçerek, özelleştirmelerde, taşeronlaştırmada fazla kar hırsı ile denetimsizlikte olduğunu vurgulayarak “derhal Cumhuriyetin ilk yılarında olduğu gibi kamucu, devletçi ekonomi ile toplumcu ideolojiyi ön plana çıkaran sermayeye peşkeş çekilen kamu kurumlarının tekrardan kamulaştırılmasındadır. Aslına bakarsanız tren kazası nın sebebi çöken, çürümüş bir sistemdir. diyerek kamucu devletçi yönetimleri işaret etti.Demiryollarında ki taşeron uygulamalarına ve ödenek eksikliğinde iptal edilen bakım onarım ihalesine de dikkat çeken Çelik “Geçmişte demiryollarında günlük rutin yaya olarak trenin geçeceği güzergahı gezen, bir sıkıntı olduğunda uyaran yol bekçilerinin maliyeti artırdığı gerekçesi ile kaldırılmasının ve fazla kar hırsının bu kazaya sebebiyet verecek önleyici tedbirlerin alınmamasının önemli rol oynadığı açıktır. Taşeronlaşma uygulaması kapsamında devre dışı bırakılan yol bekçileri olsaydı tren yolunda altyapının bozulduğunu ihbar edebilir ve böyle bir kaza yaşanmaz önlenebilirdi. Ayrıca Halkalı, Muratlı arasında tren hattının bakımı için 11 Haziran tarihinde ihaleye çıkıldığı ve 6 Temmuz’da yapılacağı duyurulan ihalenin 21 Haziran’da iptal edildiği ödenek çıkmadığı ortaya çıkıyor. İptalin gerekçesi ise bakım için gerekli ödeneğin tahsis edilememesi gösteriliyor. Bu olayların tekrardan yaşanmaması için derhal devletçi politikaya dönülmeli, Vatan partisi olarak bir kez daha kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalan yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.