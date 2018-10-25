NATO'nun en büyük tatbikatı Norveç'te yapılıyor. Tatbikata 29 üye ülkeden 50 bin askeri personelin yanı sıra 250 uçak ile 10 bin araç katılıyor. Rusya tatbikata tepkili.

NATO, soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatını yapıyor.



Norveç, Kuzey Atlantik Denizi ve Baltık Denizi'ni kapsayan tatbikata 50 bin personel, 65 gemi, 250 uçak ve 10 bin araç katılıyor.



NATO üyesi 29 ülkenin tatbikatına Finlandiya ve İsveç de destek veriyor.



"Trident Juncture" askeri tatbikatına Türkiye, TCG Oruç Reis fırkateyni ile katılıyor.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikatın savunma amaçlı olduğunu söyledi.



Geçen Eylül ayında tarihinin en büyük tatbikatlarından birini yapan Rusya ise tatbikata tepkili.



Norveç ile yaklaşık 200 kilometre sınırı olan Rusya, tatbikatı "provokatif" olarak niteledi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da NATO tatbikatlarının Rusya sınırına yaklaştığını vurguladı.



Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Rusya'nın Norveç'e doğrudan askeri bir tehdit oluşturmadığını ancak olası durumlara karşı İttifakı hazır tutmak istediklerini söyledi.



ulusal.com.tr