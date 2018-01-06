Diriliş Ertuğrul 101. bölümü 10 Ocak 2018 Çarşamba günü akşamı mı yayınlanacak? TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi merak uyandıran 101. bölümünün fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul 101. bölümü 10 Ocak 2018 Çarşamba akşam mı yayınlanacak?



TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi merak uyandıran 101. bölümü ne zaman yayınlanacak?



TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 10 Ocak 2018 Çarşamba günü yeni bölümünün ekranlara geleceği belirtildi.



Diriliş Ertuğrul izleyicileri, Diriliş Ertuğrul’un 101. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunu sormaya ve cevabını aramaya başladı.



Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı yayınlandı.



Diriliş Ertuğrul’da yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı konusuna dair TRT bir yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada şunlar belirtildi:



Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş “Ertuğrul”, siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.



Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş “Ertuğrul” yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.



Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL PAYLAŞIMI



Öte yandan Diriliş Ertuğrul dizisine ait sosyal medya hesabında şunlar paylaşıldı:



Belli ki o burada durdukça bize huzur yoktur! Gayrı el pusatta beklemek gerek! Eğer bir hadsizlik daha yapmaya kalkarsa… Ant olsun onu ata kılıcımla doğrayacam!







Ayrıca hesapta, "'Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim.' #DirilişErtuğrul yeni bölümü ile 10 Ocak Çarşamba 20.00’de #TRT1’de." ifadeleri kullanıldı



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