Dolar ne kadar oldu
Dolar ne kadar oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
CHP İzmir İl Başkanı belli oldu
O öğretmen açığa alındı
O öğretmen açığa alındı
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü
İdlib'de bombalı saldırı: 30 ölü

TRT 1 Diriliş Ertuğrul dizisi 101'inci son bölüm fragmanı yayınlandı mı

Diriliş Ertuğrul dizisi 101. bölümü 10 Ocak 2018 Çarşamba günü akşamı mı yayınlanacak? TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi merak uyandıran 101. bölümünün fragmanı yayınlandı mı

TRT 1 Diriliş Ertuğrul dizisi 101'inci son bölüm fragmanı yayınlandı mı

Diriliş Ertuğrul dizisi 101. bölümü 10 Ocak 2018 Çarşamba akşam mı yayınlanacak?

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi merak uyandıran 101. bölümü ne zaman yayınlanacak?

TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 10 Ocak 2018 Çarşamba günü yeni bölümünün ekranlara geleceği belirtildi.

Diriliş Ertuğrul izleyicileri, Diriliş Ertuğrul’un 101. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunu sormaya ve cevabını aramaya başladı.

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm fragmanı yayınlandı.

Diriliş Ertuğrul’da yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı konusuna dair TRT bir  yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş “Ertuğrul”, siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız. Diriliş “Ertuğrul” yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL PAYLAŞIMI

Öte yandan Diriliş Ertuğrul dizisine ait sosyal medya hesabında şunlar paylaşıldı:

Belli ki o burada durdukça bize huzur yoktur! Gayrı el pusatta beklemek gerek! Eğer bir hadsizlik daha yapmaya kalkarsa… Ant olsun onu ata kılıcımla doğrayacam!



Ayrıca hesapta, "'Hey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim.' #DirilişErtuğrul yeni bölümü ile 10 Ocak Çarşamba 20.00’de #TRT1’de." ifadeleri kullanıldı

ulusal.com.tr

Etiketler; #Diriliş Ertuğrul 101. son bölüm #trt #Diriliş Ertuğrul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Ayağını kırmaya polis görevlidir
Sonraki Haber
Ünlü mimar Prof. Hüseyin Kaptan hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.