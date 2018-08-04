TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin, "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliği'ne, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz" dedi..

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrencileri, alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getiren "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde, öğrenim ve iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



TRT'nin tarihinin 1927'ye dayandığına değinen Eren, "Neredeyse 100 yılı doldurmuş bir kurumun kendi geleneği, kendi kültürü, kendi alışkanlıkları oluyor. TRT'nin de bir kurum kültürü var. TRT, yine de tek bir karakter olarak değil, bir aile olarak tasvir edebileceğimiz bir kurum." diye konuştu. Eren, sosyal bilimci olarak dünyayı iyi kavrayamayan, meselelerin özünü kavrayamayan insanların iletişimci olamayacağını dile getirerek, meseleyi çözebilmek için de sorunun doğru ortaya konulması gerektiğini belirtti.



Üniversite eğitimine başladığında aklında iletişim alanı olmadığını ancak okul döneminde film, belgesel çektiğini, animasyon yaptığını anlatan Eren, öğrencilere, "Güncel haberleri, siyaseti, dünya siyasetini takip ediyorsanız, gazeteci olursunuz ama etmiyorsanız hiç kendinizi zorlamayın." şeklinde seslendi.



'ÖZ KÜLTÜRE VE DEĞERLERE HAKİM OLMAK ÖNEMLİ'



Eren, öz kültüre ve değerlere hakim olmanın önemine işaret ederek, "Bir belgesel, film çekeceksem, bunun kötü bir İngiliz, BBC, Amerikan belgeseli kopya olmaması lazım. İyi kopyası da olmaması lazım. Bana ait olmaması lazım." dedi.



Öğrencilere çalışma disiplinini erken edinmelerini tavsiye eden Eren, gençlere yatırım yaptıklarını, TRT World'e 150 tane sosyal bilimci genç aldıklarını kaydetti.



'BAŞKA ÜLKELER DE ÇIKTI'



Eren, soruları yanıtlarken, TRT'de uzun vadede daha genç istihdamla ilgili programları bulunduğunu ve İbn Haldun Üniversitesi ile "TRT Akademi Projesi"ni yapacaklarını söyledi.

TRT Genel Müdür İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin soruya şu karşılığı verdi: "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."



TRT'nin değişim içinde olduğunu belirten Eren, "Yeni kanunumuz çıktı. Artık TRT memur almayacak, TRT'de çalışan herkes bundan sonra sözleşmeli personel olacak. Memur alımı durdu. TRT'ye giren bir kişi işi garanti etmeyecek, 30-40 yıl TRT'de kalmayacak, başarabilirse devam edecek, başaramazsa devam etmeyecek." dedi.

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