TRT makam aracında uyuşturucu yakalandı! İki şoför tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin 7 Mayıs sabahı Kahramankazan gişelerinde durdurduğu TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in resmi makam aracında 7,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan makam şoförü Çağlar Yılmaz ile TRT şoförü Mehmet Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

TRT bünyesinde taşeron şoför olarak görev yapan iki zanlının, kontrol noktalarından geçebilmek adına usulsüz taşıt görev emri düzenleyerek İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu nakliyatı yaptığı belirlendi. Yaşanan olayın ardından TRT tarafından yapılan resmi açıklamada, adı geçen şoförlerin işine son verildiği ve TRT Genel Sekreteri Mesut Eker’in olayla hiçbir ilişkisinin bulunmadığı kamuoyuna duyuruldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik takip, kamera kayıtları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve HTS kayıtları incelemeye aldı. Yapılan geriye dönük incelemeler sonucunda tutuklanan şoförler Çağlar Yılmaz ve Mehmet Özdemir'in, makam aracıyla gece geç saatlerde Ankara'dan İstanbul'a hareket ettikleri tespit edildi. İstanbul'da araca yüklenen kokain, eroin ve esrardan oluşan toplam 7,5 kilo uyuşturucu madde ile aynı gece Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan zanlılar, Kahramankazan ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalandı.

Kontrolleri Geçmek İçin Görev Emri Düzenlemişler

Şoförlerin, yol güzergahındaki polis veya jandarma uygulama noktalarında arama yapılmasını engellemek amacıyla İstanbul yolculuğu için "taşıt görev emri" hazırladıkları ortaya çıktı. Hazırlanan resmi belgede TRT Ulaştırma ve Şoförlerden Sorumlu Müdürü Hasan Göçer'in imzasının yer aldığı aktarıldı.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, tutuklanan şoförlerden Çağlar Yılmaz'ın, görev emrinde imzası bulunan Ulaştırma Müdürü Hasan Göçer'in yakın akrabası olduğu belirlendi. Benzer şekilde 2022 ve 2024 yıllarında Diyarbakır ve Van illerinde TRT'ye ait naklen yayın araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildiği ve o dönemin görevlendirme belgelerinde de yine Hasan Göçer'in imzasının bulunduğu saptandı.

TRT YÖNETİMİNDEN KONUYA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından TRT, kurum adının karıştığı adli soruşturmaya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, kanun dışı maddeyle yakalanan şahısların taşeron firma personeli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Olayın hemen ardından kurumumuz tarafından şahısların görevlerine derhal son verilmiştir. Adli süreç ilgili makamlar tarafından yürütülmektedir"

Açıklamanın devamında, şüphelilerin söz konusu aracı "görev emri olmaksızın, resmî görev harici ve usulsüz şekilde" kullandıkları belirtildi. TRT yönetimi, haber içeriklerinde ismi ve görselleri paylaşılan TRT Genel Sekreteri Mesut Eker'in yaşanan bu uyuşturucu sevkiyatı hadisesiyle hiçbir bağının ve ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille bildirdi.