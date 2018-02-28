banner972
Şarkı yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki
Şarkı yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki
Gemide patlama: Ölü ve yaralı var
Gemide patlama: Ölü ve yaralı var
İstanbul Kadıköy'de toprak kayması
İstanbul Kadıköy'de toprak kayması
İstanbul'da okullara kar tatili gelir mi? sorusu yanıt buldu...
İstanbul'da okullara kar tatili gelir mi? sorusu yanıt buldu...

TRT'nin yasağına Onur Akın'dan tepki

Sanatçı Onur Akın, TRT tarafından şarkısının yasaklanmasıan tepki gösterdi. Akın, "Halkın vergileriyle ayakta duran ve yayın yapan Trt uyguladığı ambargoyu itiraf etti. Yasaklanan sadece bir şarkım değil, tüm repertuarım ve varlığım yasaklı TRT'de. Ben 30 yıldır bu ülkede sanat yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Darbe dönemlerinde gördüğümüz bu yasakçı zihniyet bu çağda aynen ve fazlasıyla devam ediyor. Sanata ve sanatçıya uygulanan bu baskıları kınıyorum. Yaşasın özgürlük, demokrasi ve bağımsız sanat diyorum." ifadelerini kullandı

TRT'nin yasağına Onur Akın'dan tepki

Sanatçı Onur Akın'ın da arasında bulunduğu ünlü sanatçıların şarkıları TRT tarafından yasaklandı.

Onur Akın, yasakla ilgili açıklama yaptı.

Akın, halkın vergileriyle ayakta duran ve yayın yapan TRT'nin uyguladığı ambargoyu itiraf ettiğini belirtti.

Yasaklanan sadece bir şarkısının olmadığını belirten Onur Akın, TRT'de tüm repertuarı ve varlığının yasaklandığını kaydetti.

Onur Akın'ın tepkisi şöyle:

"Halkın vergileriyle ayakta duran ve yayın yapan Trt uyguladığı ambargoyu itiraf etti.

Yasaklanan sadece bir şarkım değil, tüm repertuarım ve varlığım yasaklı TRT'de.

Ben 30 yıldır bu ülkede sanat yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim.

Darbe dönemlerinde gördüğümüz bu yasakçı zihniyet bu çağda aynen ve fazlasıyla devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya uygulanan bu baskıları kınıyorum.

Yaşasın özgürlük, demokrasi ve bağımsız sanat diyorum"

ulusal.com.tr

Etiketler; #trt #Onur Akın
İlişkili Haberler
TRT yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki
TRT yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki
Sanatçı Demet Akalın, TRT tarafından şarkısının yasaklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalın, TRT'ye neden ve nasıl yasaklandığını sordu
TRT ünlü isimlerin şarkılarını yasakladı
TRT ünlü isimlerin şarkılarını yasakladı
Aralarında ünlü sanatçılar Sıla, Berkay, Bengü, Nükhet Duru’nun da bulunduğu çok sayıda ismin şarkıları TRT tarafından yasaklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.