TRT Rusça'nın başına 'Rusya düşmanı' müdür!

Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı giriştiği askeri operasyon sırasında Moskova karşıtı yayınlarıyla dikkat çeken gazeteci Nazgul Kenzhetay TRT Rusça'nın yeni müdürü oldu.

Kenzhetay, Rusya'nın Ukrayna'daki harekâtını 'işgâl' olarak nitelerken, sözde Doğu Türkistan yalanlarını sıralamaktan da geri kalmıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla Batı'nın dezenformasyon görevini üstlenen Kenzhetay'ın TRT Rusça'nın müdürü olarak atanması, iktidar kanadındaki batı yanlısı eğilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Seyit Tümtürk'ün Göz Bebeği

Sözde Doğu Türkistan ayrılıkçılığının başını çeken Seyit Tümtürk'ün de sık sık övdüğü Kenzhetay, Aralık 2021'de GZT'de editörlük yaptığı sırada Emin Karaçak ile birlikte Rusya'da gözaltına alınmış ve bunun üzerine Türkiye'deki Avrasya karşıtı pek çok kesim kampanyalar düzenlenmişti.

Nazgul Kenzhetay Kimdir

1995'te Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde dünyaya geldi. Babası mühendis, annesi ise fizik öğretmeni olan Kenzhetay, 2013'te burs kazanarak Türkiye'de eğitim görmeye hak kazandı.] kdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde lisans, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında da yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

TRT, Bloomberg ve ABD merkezli Financial Times'ta çalıştı. Gazetecilik araştırma çalışması 2017-2018 yıllarında TRT tarafından iki kez "yılın çalışması" olarak yayınlandı. Birleşmiş Milletler ve UNICEF ile işbirliği yaparak Türkiye-Suriye sınırında gazetecilik yapmak için gezdi. Kazakistan'ın ilk kadın savaş muhabiri olma ünvanını kazandı. Ana dili olan Kazakçaya ilaveten Rusça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca da bilmektedir.