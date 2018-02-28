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TRT ünlü isimlerin şarkılarını yasakladı

Aralarında ünlü sanatçılar Sıla, Berkay, Bengü, Nükhet Duru’nun da bulunduğu çok sayıda ismin şarkıları TRT tarafından yasaklandı

TRT ünlü isimlerin şarkılarını yasakladı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT KİT Alt Komisyonunda yasaklanan program ve şarkıları sordu.

SILA DA YASAKLI BENGÜ DE…

Sözcü gazetesinin haberine göre, Sertel, "12 Eylül'den bu yana 40 yıla yakın süre geçti. TRT'de yasaklar bitmedi. Yüzlerce şarkı çeşitli gerekçelerle yasak. Bu şarkılar, TRT'nin 14 kanalında da yayınlanmıyor. Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçılar da yasaklı. Sıla'nın seslendirdiği beş şarkı TRT'den veto yedi'' dedi ve şunları söyledi:

‘'TRT'de 2016 yılında 32 bin 248 program denetlenirken, 2 TV programı, 30 televizyon reklamı spotu, 8 radyo reklamı spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere toplamda 248 metaryal çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz raporu aldı. Saray'a gidenlerin, Saray'a yakın olanların şarkıları, eserleri devletin kanallarında yayınlanırken, Atatürk düşmanları sıklıkla TRT ekranlarında boy gösterirken, Atatürk'e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT'de halka malolmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır"

TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonuna gönderdiği yasaklılar listesindeki bazı ünlü isimler ve parçaları şöyle:

ESER ADI                      SANATÇININ ADI

1- Sessiz Kadın                           Koray Avcı

2- Sonra Dersin ki                       Koray Avcı

3- Artvin'de Bahar                     Onur Akın

4- Dere Akayi Dere             Selim Bölükbaşı

5- Kimse Bilmez                Mehmet Erdem

6- Sarhoşum Ben                Nükhet Duru

7- Engerek                               Sıla

8- Afitap                                   Sıla

9- Müstehcen                         Sıla

10- Yan Benimle                  Sıla

11- Bırak                            Sıla

12- Hasret Rüzgarları                   Berkay

13- Hep Sonradan                           Berkay

14- Kötülükler Kraliçesi                  Tuğba Özay

14- Ah Ulan Sevda                        Demet Akalın

15- Sakin Ol Şampiyon                 Nazan Öncel

16- Hodri Meydan                             Bengü

17- Erkeğin Zillisi                          Yeşim Salkım

İŞTE YASAK LİSTESİ











ulusal.com.tr

Etiketler; #Nükhet Duru Koray Avcı #Mehmet Erdem #Onur Akın #sıla #trt #yeşim salkım #Bengü #Demet Akalın Nazan Öncel #Tuğba Özay #Berkay
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