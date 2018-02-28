Aralarında ünlü sanatçılar Sıla, Berkay, Bengü, Nükhet Duru’nun da bulunduğu çok sayıda ismin şarkıları TRT tarafından yasaklandı

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT KİT Alt Komisyonunda yasaklanan program ve şarkıları sordu.



SILA DA YASAKLI BENGÜ DE…



Sözcü gazetesinin haberine göre, Sertel, "12 Eylül'den bu yana 40 yıla yakın süre geçti. TRT'de yasaklar bitmedi. Yüzlerce şarkı çeşitli gerekçelerle yasak. Bu şarkılar, TRT'nin 14 kanalında da yayınlanmıyor. Koray Avcı, Onur Akın, Sıla, Nüket Duru, Berkay, Demet Akalın, Bengü, Nazan Öncel gibi ünlü sanatçılar da yasaklı. Sıla'nın seslendirdiği beş şarkı TRT'den veto yedi'' dedi ve şunları söyledi:



‘'TRT'de 2016 yılında 32 bin 248 program denetlenirken, 2 TV programı, 30 televizyon reklamı spotu, 8 radyo reklamı spotu, 142 Türkçe şarkı sözü, 66 Kürtçe şarkı sözü olmak üzere toplamda 248 metaryal çeşitli gerekçelerle yayınlanamaz raporu aldı. Saray'a gidenlerin, Saray'a yakın olanların şarkıları, eserleri devletin kanallarında yayınlanırken, Atatürk düşmanları sıklıkla TRT ekranlarında boy gösterirken, Atatürk'e hakaret edilen dizi ve programlara herhangi bir yasak konulmazken, halkın parasıyla ayakta duran TRT'de halka malolmuş çok sayıda sanatçının ve seslendirdikleri şarkıların yasaklanması tam da AKP iktidarını yansıtmaktadır"



TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonuna gönderdiği yasaklılar listesindeki bazı ünlü isimler ve parçaları şöyle:



ESER ADI SANATÇININ ADI



1- Sessiz Kadın Koray Avcı



2- Sonra Dersin ki Koray Avcı



3- Artvin'de Bahar Onur Akın



4- Dere Akayi Dere Selim Bölükbaşı



5- Kimse Bilmez Mehmet Erdem



6- Sarhoşum Ben Nükhet Duru



7- Engerek Sıla



8- Afitap Sıla



9- Müstehcen Sıla



10- Yan Benimle Sıla



11- Bırak Sıla



12- Hasret Rüzgarları Berkay



13- Hep Sonradan Berkay



14- Kötülükler Kraliçesi Tuğba Özay



14- Ah Ulan Sevda Demet Akalın



15- Sakin Ol Şampiyon Nazan Öncel



16- Hodri Meydan Bengü



17- Erkeğin Zillisi Yeşim Salkım



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