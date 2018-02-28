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TRT yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki

Sanatçı Demet Akalın, TRT tarafından şarkısının yasaklanmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalın, TRT'ye neden ve nasıl yasaklandığını sordu

TRT yasağına Demet Akalın'dan ilk tepki

TRT tarafından ünlü sanatçıların şarkıları yasaklandı.

Sanatçı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yasak kararına tepki gösterdi.

Akalın, 'Ah Ulan Sevda' isimli parçasını paylaşarak "Hazır TRT yasaklamış. Paylaşayım bari" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Akalın, TRT'ye neden ve nasıl yasaklandığını sordu.

Demet Akalın, Instagram hesabından klibini paylaşarak "Hazır TRT de yasaklamış. O zaman paylaşım rekoru kıralım" diye yazdı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #trt #demet akalın #ah ulan sevda
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