Dünyanın dört bir yanından, insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark yaratarak, önemli çalışmalara imza atmış kişileri onurlandıracak TRT World Citizen Ödül Töreni, bu yıl ilk kez düzenlenecek.

TRT'nin sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından düzenlenen ödül töreni, 3 Ekim Çarşamba akşamı İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olacağı törende verilecek ödüllerin yanı sıra medyanın insani krizlerdeki rolü ana tema olarak işlenecek.



İş dünyası, siyaset, akademi, kültür-sanat ve insani yardım alanlarında dünyanın dört bir yanından katılımcılar, TRT World Citizen Ödül Töreni'nde bir araya gelecek.



TRT bünyesinde, 2017'de kurulan ve dünyada, "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek törende, "Eğitim", "İletişim", "Yaşam Boyu Başarı" ve "World Citizen" ödülü olmak üzere toplam dört kategoride, insani çalışmalarla dünyaya ilham olan kişilere ödülleri takdim edilecek.



Üç finalist film yapımcısına ödül



Yılın eğitimcisi ödülü, eğitime ulaşamayan nüfuslara en yüksek düzeyde yerel eğitim sağlamak için yenilikçi stratejiler peşinde koşan bir eğitimciye verilecek.



İletişim ödülü, müzik, sanat, sosyal medya ve edebiyat gibi iletişim araçlarını yerel ve küresel düzeyde insanlarla bağlantı kurmak ve bu bağlantıyı başkalarının hayatlarını iyileştirme amacıyla kullanmış bir dünya vatandaşına takdim edilecek.



Yaşam boyu başarı ödülü, hizmet ve liderlik aracılığıyla topluma ömür boyu katkı sağlamış ve yaşamının çoğunluğunu, insanlığın hizmetine yönelik işlerle uğraşarak geçirmiş bir kişiye sunulacak.



World Citizen ödülü ise çalışma ve çabaları örnek teşkil eden, büyük fedakarlık ile kendini insanlığa adamış birine verilecek.



Gecede ayrıca mülteci çocukların yaşadığı sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nda, 110 ülkeden gelen dört bini aşkın başvurusu arasından finale kalan üç film yapımcısı da ödüllerini alacak.



Kendi türünde ilk girişim



TRT tarafından 2017'de hayata geçirilen "World Citizen" dünyada ilk kez uluslararası bir medya ağı tarafından başlatılan, insan odaklı ve çalışanlarının birebir sahada olduğu kendi türündeki ilk girişim olma özelliği taşıyor.



World Citizen tarafından yürütülen kampanyalar arasında, J4J (Journalism for Juniors-Gençler için gazetecilik), Am i not a child? (Ben çocuk değil miyim?), Box of Happiness (Gülümseten Kutular) yer alıyor.