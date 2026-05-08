Trump alay etti, İran kükredi: "Aslanın dişlerini gördüğünde güldüğünü sanma!"

Hürmüz Boğazı’nda perşembe gecesi patlak veren sıcak çatışma, ABD ve İran arasındaki ateşkesi pamuk ipliğine bağlı bir "psikolojik savaşa" dönüştürdü. Her iki taraftan da karşılıklı "zafer" ve "üstünlük" açıklamaları gelirken, sahadaki gerçeklik iddiaların gölgesinde kalmış durumda.

Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran donanmaları arasında yaşanan sıcak temas, küresel piyasaları alarma geçirdi. ABD Başkanı Trump, saldırıyı "sevgi dokunuşu" olarak nitelendirip İran güçlerini yerle bir ettiklerini savunurken; Tahran, ABD muhriplerinin İran misillemesi sonrası geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. 

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe gecesi yaşananları hem basın önünde hem de sosyal medya hesabında kendine değerlendirdi:

 Trump, ABD muhriplerine yapılan saldırıya verilen karşılığı "küçük bir sevgi dokunuşu" olarak tanımladı ve İranlı saldırganların tamamen yok edildiğini iddia etti. Üç adet Amerikan muhribinin ateş altındayken Hürmüz Boğazı’ndan başarıyla geçtiğini ve gemilere herhangi bir zarar gelmediğini vurguladı.

İran yönetimini "deliler" olarak nitelendiren Trump, anlaşma imzalanmazsa çok daha sert bir yanıt verileceğini belirterek gözdağı verdi.
 

CENTCOM saldırıyı doğrularken, Trump’ın aksine gemilerin boğazı "başarıyla geçtiği" bilgisini net bir dille paylaşmayarak temkinli bir duruş sergiledi.

TAHRAN: "ASLAN GÜLÜYOR ZANNETME"

İran tarafı ise ABD’nin iddialarını reddederek sahadaki durumun tam tersi olduğunu savunuyor:

İran Ordusu, ABD’nin Cask ve Füceyre açıklarında iki ayrı gemiyi hedef alarak ateşkesi bozan taraf olduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri’nin derhal yanıt vererek ABD gemilerine hasar verdiğini ve muhriplerin geri çekilmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Bender Abbas ve Keşm Adası yakınlarındaki sivil alanlara hava saldırısı düzenlendiği iddiası Tahran’ın gündemindeydi.

İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi: "Aslanın dişlerini gördüğünde güldüğünü zannetme."

İSRAİL BASINI: TRUMP PİYASALARI KORUYOR

İsrail medyasında yer alan analizler, Trump’ın sert açıklamalarının arkasında stratejik bir "yumuşatma" çabası olduğunu savunuyor. Analistlere göre Trump;

Petrol fiyatlarının fırlamasını önlemek ve küresel piyasaları sakin tutmak için gerilimi "kontrol altında" göstermeye çalışıyor.

ABD’nin yeni bir büyük savaşa girmesini engellemek adına, çatışmayı büyük bir olay değilmiş gibi lanse ederek müzakere kapısını açık bırakıyor.

