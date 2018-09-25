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Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası
Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası
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Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump konuşurken BM Genel Kurulu salonundan ayrıldığı iddia edildi.

Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası

Hükümete yakın gazetelerin internet siteleri ABD Başkanı Trump konuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu salonundan ayrıldığını son dakika olarak duyurdu.

Sabah gazetesinin Washington temsilcisi Ragıp Soylu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın salonu terkettiği haberlerini yalanladı.

Soylu Erdoğan'ın konuşma sırasını beklemek için kürsünün arkasındaki bölüme geçtiğini belirtti.

Soylu, "Trump konuşurken, Erdoğan salonu terk etti haberleri uydurma. Konuşma sırası Erdoğan’da olduğu için, kürsünün arkasındaki bölüme geçmiş" diye yazdı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #trump #erdoğan #bm genel kurul
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