Trump BM kürsüsünde İran'ı hedef aldı: Mühimmat sıkıntısı iddialarını reddetti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Donald Trump, konuşmasının önemli bir bölümünü İran'a ayırdı. Raporlara rağmen savaş boyunca hiçbir zaman mühimmat sıkıntısı yaşamadıklarını öne süren Trump, kendi yönetimine övgüler yağdırmaktan da geri durmadı.

"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞINI YAŞIYORUZ"

Trump, konuşmasında "ABD geri döndü. Ülkemiz bugün, şimdiye kadarkinden daha güçlü. Ekonomimiz, enerjimiz, ordumuz en güçlü durumda ve geleceğimiz çok parlak. Ülkemizde suç oranını yüzde 80 azalttık. Yüzde yüze doğru gidiyoruz. Önceki yönetimden Amerika'nın karanlık çağını devraldık ve şu an altın çağını yaşıyoruz. Çok uzun zamandır devam eden küresel sorunları çözmeye de başladık. Dünyamızı daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tehditlerin büyümesine izin vermek gibi bir niyetim yok. Sorunlar var oldukça çözümü daha da zor hale gelir. Başkaları tehditleri yok sayarken ben yüzleşmeyi tercih ettim. ABD'nin güçlü hale gelebilmesi için bir sürü ülke ile işbirliği yaptık. Barışı getireceğim dedim ve getirdim." ifadelerini kaydetti.

İRAN'A SERT SÖZLER

Konuşmasının devamında İran rejimine yüklenen Trump, Tahran yönetimini bölgede yıllardır kaos yaratmakla suçladı ve nükleer silahlanma konusunda geri adım atmayacağını vurguladı: "51 yıllık fanatik İran rejimi, kaos yarattı. Orta Doğu'nun zorbalarıydılar artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum ama onlar kabul etmedi. Gece Yarısı Çekici operasyonunu gerçekleştirdik. Onlar tehditler savurdular, Avrupa'yı bile vurabileceklerini söylediler ki böyle füzelere sahipler. Nükleer felaketin önüne geçtik. İran, masum sivilleri öldürdüler. Çocuklar da dahil olmak üzere kendi vatandaşlarını öldürdüler. Böyle bir rejimin nükleer silahlara sahip olup yaratacağı terörü hayal etmek çok zor. Kimse sorunun varlığını bilmesine rağmen adım atmak istemedi. Anlaşma yapmaları için fırsat verdim. Gerçekleşmeyince Destansı Öfke operasyonu gerçekleştirdik. Hava savunmaları, deniz savunmalarını, insansız hava aracı kapasitelerini yok ettik. Operasyonlarımız sonrası bile sivil gemilere karşı saldırılarına devam ettiler. Onların daha iyi bir ülke olmalarına fırsat verecek miyiz yoksa yok mu edeceğim? Onları cehennemin en dibine mi göndereceğim? İnancım anlaşma yapacağım yönünde ancak bu yine de vermem gereken bir karar. ABD donanması, 1 milyar dolarlık petrol çıkarttı Venezuela'dan. Sabah akşam oradan petrol çıkardık. Dünyaya sesleniyorum. Bize katılın ve İran'ın terör rejimine karşı durun. İran'ın izole edilmesinde tüm uluslar bize katılmalı. Terörist rejimin bu davranışının arkasında güçsüz ve çaresiz olmaları yatıyor."

VENEZUELA'DAKİ MÜDAHALEYİ BAŞARI DİYE SUNDU

Trump, konuşmasının bir bölümünde geçtiğimiz bir yıl içinde bitirdiğini iddia ettiği savaşlara da değindi. Gazze'deki çatışmanın durdurulmasını kendi diplomatik yaklaşımına bağlayan Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için de benzer bir çözüm vaat etti: "1 yıl önce Gazze'deki savaş vahşi bir şekilde sürüyordu. Görüşmelerimizden birkaç gün sonra savaşı durdurduk. Herkes bunu mucize olarak yorumlamıştı. Göreve geldiğimden beri 8 savaş bitirdim. Bu savaşları durdurmamın sebebi, liderler ile aramın çok iyi olması ve gümrük vergisi ile tehdit etmemdi. Hiç kimse çatışmaların arkasındaki gerçek sebepleri çözemedi ancak Trump, bunu anladı ve çok hızlı bir biçimde adım attı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı da hızlıca bitireceğim. Öyle ya da böyle bir anlaşma yapılacaktır."

Venezuela'ya yönelik operasyonlarına geniş yer ayıran Trump, Caracas'a girildiğini ve Nicolas Maduro'nun tutuklandığını hatırlattı. Venezuela'nın geleceğine dair iyimser bir tablo çizen Trump, kartellere ve DEAŞ'a karşı mücadelesini sürdüreceğinin de altını çizdi:"Çok fazla şey gerçekleşti son bir yıl içinde. Venezuela'ya girdik. Kale gibi savunulan Caracas'a girdik ve kanunsuz Nicolas Maduro'yu tutukladık. Şu anda Venezuela'nın geleceği çok parlak. Petrol şirketleri Venezuela'ya giriyor. Venezuela, ABD'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini gösterdi. En yeni askeri teknolojileri vardı dünyanın dört bir yanından getirdikleri ancak işe yaramadı. Gücümüzü insanları güvende tutmak için kullanıyoruz. İstediklerini yaptırmak isteyen kartellere karşı kullanıyoruz ve DEAŞ gibi onları da yok edeceğiz.''