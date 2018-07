Trump: Başkan ben olsaydım, Putin Kırım'ı alamazdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz The Sun gazetesine İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'nin AB'den ayrılma müzakereleri (Brexit) konusunda verdiği tavsiyelerini dinlemediğini söylemesi üzerine iki lider bugün düzenledikleri basın toplantısına el ele tutuşarak geldi.



Ortak basın toplantısına damgasını vuran sözler ise ABD Başkanı Trump'ın "Putin Kırım'ı Obama döneminde ilhak etti. Bu Obama'nın yol açtığı bir felakettir. Eğer o dönemde onun yerine ben başkan olsaydım bunu yapamazdı." şeklindeki ifadeleri oldu.



'May'e tavsiye vermedim, öneride bulundum'



Trump, The Sun gazetesine verdiği röportajdaki ifadelerinin çarpıtıldığını ileri sürerek, bu kez de Theresa May'a "tavsiye vermediğini" bilakis "öneride bulunduğunu" ileri sürdü.

ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin "en üst düzeyde hususiyet arz eden türde" olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, bunun akabinde de İngiltere Başbakanı Theresa May'in kendisinin Brexit hakkındaki önerilerini "fazla acımasız" bulmuş olabileceğini kaydetti.