ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını imzaladı. Söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısını New York eyaletinde imzaladı.

ABD Başkanı Trump, New York eyaletindeki Fort Drum askeri üssünde gerçekleştirilen törenle, Pentagon'un 2019 bütçesine imza attı.

Törende yaptığı konuşmada söz konusu yasanın son 20 yılda Kongreden en hızlı geçen tasarı olduğuna dikkati çeken Trump, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ordusunu daha önce olduğundan çok daha güçlendirmek için bu adımları attıklarını kaydeden Trump, Amerikan ordusunun kapasitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Yeni bütçe ile birçok alandaki silahların yenileneceğini anlatan Trump, "Nükleer silahlarımıza da bu bütçede ciddi bir yatırım yapıyoruz." dedi.

Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının da bu bütçe ile artırılacağını ifade eden Trump, uzay alanındaki askeri rekabete de dikkati çekerek ABD'nin Çin ve Rusya gibi rakiplerini kısa sürede yakalayıp geçeceğini savundu.

Konuşmasının ardından söz konusu tasarıya imza atan Trump, Amerikan kamuoyunda uzun süredir konuşulan bütçe metnini yasalaştırmış oldu.



Türkiye'ye F-35'lerin teslimatında 90 günlük sınırlama

Öte yandan Trump'ın imzasıyla yasalaşan bütçe metni, en geç 90 gün içinde Pentagon'un Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlamasını talep ediyor.

Yasada, söz konusu rapor Kongreye sunuluncaya kadar F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulması isteniyor.

Yasanın Senatodaki tasarısında Pentagon'un, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması konusunda bir plan hazırlaması talep ediliyordu. Buna karşın söz konusu kısım, Konferans Komitesi olarak bilinen Kongredeki uzlaşma komitesi tarafından tasarı metninden çıkarılmıştı.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightining II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.