banner982
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Kılıçdaroğlu'na dev tazminat!
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
BM yetkilisinden Gazze için 'acil önlem' çağrısı
THY uçağı İstanbul'a geri döndü
THY uçağı İstanbul'a geri döndü

Trump geri adım attı

Helsinki dönüşü ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, sözlerinden çark etti. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği anda ışıklar kısa bir süreliğine kapandı. Bu ilginç anlar kameralara böyle yansıdı...

Trump geri adım attı

Trump, "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği esnada Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı.

Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerinin ardından ülkesine döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa süreliğine bir talihsizlik yaşadı. 

Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapandı. Trump'ın "Amerikan istihbarat servislerine güvenim tam" dediği anda ışıkların sönmesi dikkat çekti. Trump bu tesadüfü gülümseyerek karşıladı. Etrafına bakarak " Işıkları kim kapattı ?" dedi. Yanındakiler ise buna gülerek karşılık verdi. Trump " her neyse sorun değil" diyerek konuşmasına devam etti. 

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının verilerine rağmen, Rusya'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı çark etti. 

Trump,  ABD istihbaratının, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söyledi. Trump Helsinki'deki  konuşması sırasında hata yaptığını belirtti. 

ABD Başkanı, gazetecilerin Putin'i müdahale nedeniyle kınayıp kınamayacağına dair sorusuna ise yanıt vermedi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #trump #abd #helsinki #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.