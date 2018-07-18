Helsinki dönüşü ülkesinde eleştiri yağmuruna tutulan ABD Başkanı Donald Trump, sözlerinden çark etti. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği anda ışıklar kısa bir süreliğine kapandı. Bu ilginç anlar kameralara böyle yansıdı...

Trump, "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği esnada Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı.



Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerinin ardından ülkesine döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa süreliğine bir talihsizlik yaşadı.



Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapandı. Trump'ın "Amerikan istihbarat servislerine güvenim tam" dediği anda ışıkların sönmesi dikkat çekti. Trump bu tesadüfü gülümseyerek karşıladı. Etrafına bakarak " Işıkları kim kapattı ?" dedi. Yanındakiler ise buna gülerek karşılık verdi. Trump " her neyse sorun değil" diyerek konuşmasına devam etti.



Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile düzenlediği basın toplantısında Amerikan istihbaratının verilerine rağmen, Rusya'nın ABD'de seçimlere müdahale ettiği iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı çark etti.



Trump, ABD istihbaratının, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini söyledi. Trump Helsinki'deki konuşması sırasında hata yaptığını belirtti.



ABD Başkanı, gazetecilerin Putin'i müdahale nedeniyle kınayıp kınamayacağına dair sorusuna ise yanıt vermedi.



ulusal.com.tr



