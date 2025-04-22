Trump ile Netanyahu görüşmesinden dikkat çeken açıklamalar: "Her konuda aynı taraftayız"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Trump, görüşmelerinin ticaret, İran ve diğer önemli konuları kapsadığını belirterek, "Görüşme çok verimli geçti. Her konuda aynı taraftayız" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Trump ile Netanyahu görüşmesinden dikkat çeken açıklamalar: "Her konuda aynı taraftayız"
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Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına değindi. Görüşmenin ABD ve İsrail arasındaki güçlü işbirliği açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Bu görüşme, ABD ile İran arasındaki gergin ilişkilerin sürdüğü bir dönemde yapıldı. Beyaz Saray'dan, söz konusu görüşmeyle ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 18 Nisan'da verdiği bir diğer açıklamada ise, İsrail'in İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırı planının "şu anda ertelenmediğini" ancak acil bir adım atılmadığını belirtmişti.

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