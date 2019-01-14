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Trump'ın açıklamalarına Çavuşoğlu'ndan cevap

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Trump'ın Suriye açıklaması) Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz"

Trump'ın açıklamalarına Çavuşoğlu'ndan cevap

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı var. Güvenlik birimleri (Suriye'den) çekilmemesi için baskı yapıyor"

Biz hiçbir tehditten kormayacağımızı hiçbir zaman pabuç bırakmayaağımızı söyledik. Türkiye ekonomik olarak tehdit edilmekle bir yere varılamaz. Biz ne olursa olsun karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak o zorluğu bertaraf etmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu millet aç kalır tehdide boyun eğmez.


Kaynak: AA
Etiketler; #trump #abd #çavuşoğlu
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