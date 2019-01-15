Kılıçdaroğlu: "(Trump'ın sözleri) Bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hiç kimse tehdit edemez."

Kılıçdaroğlu Ankara Aday Tanıtım Toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden mesajına ilişkin açıklamada bulundu.



Kılıçdaroğlu "Trump'ın attığı tweet... Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz diyor. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum, bir sokak kabadayısının diliyle Türkiye'yi kimse tehdit edemez. Kimse şunu unutmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lutfuyla kurulan bir devlet değildir." dedi.



TANK PALET FABRİKASIYLA İLGİLİ 9 SORU



Şimdi 9 soru soruyorum.



-Özelleştirme işlemleri için komisyon değer tespiti yapmış mıdır?



-Komisyon değer tespiti yaptıysa bu değer kaç lira?



-Fabrikanın özelleştirme işlemleri için ihale komisyonu oluşturuldu mu?



-İhale yapıldı mı, ne zaman ve nerede?



-hangi usule göre yapıldı?



-İhaleye kaç firma teklif verdi, verilen teklifler nelerdir?



-İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir?



-Fabrikada çalışan askeri personel özelleştirmeden sonra çalışmaya devam edecek mi?



-Devam edeceklerse askerlerimiz ihaleyi alan Katar firmasının emrinde mi çalışacaktır. Tank palet yapacak BMC şirketinin yüzde 49.9'u Katarlılara kaça satıldı? Bu özelleştirmede bir ihale yapılmadıysa sebebi nedir?



BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA CEVAP



YSK'ya güvenmiyorsanız seçimlere girmeyin diyorlar. Biz halkımıza güveniyoruz. Biz sandık ittifakı yapacağız her partiden vatandaşlarımız oy verecek. Bizim belediye başkanlarımız kimseyi ötekileştirmeyecek. Pozitif ayrımcılığı gecekondu bölgelerinden başlatacaklar.