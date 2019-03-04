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Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor

Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına ilişkin Ankara ile Washington hattındaki görüşme trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bu kapsamda Ankara'ya gelecek. Jeffrey, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Gündemde çekilme kararının dışında güvenli bölge ve S-400 ile Patriot füzeleri konuları da var.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor

Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'ya geliyor.

Jeffrey, temaslarına 5 Mart Salı günü başlayacak. Ziyaret kapsamında Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek.

Görüşmelerde Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesi, güvenli bölge tartışması, Menbiç yol haritasının uygulanması ile  S-400 ve Patriot füzeleri konuları gündemde olacak.

İki ülke arasında Amerika'nın Suriye'den çekilme konusunu koordine etmek için Ortak Görev Gücü kurulmuştu. Menbiç'ten de PYD'nin çıkartılması noktasında bir mutabakat sağlanmış ancak uygulanmamıştı.

S-400 konusunda da Amerikalı yetkililer Türkiye'yi Rusya'dan füzeleri alma noktasında vazgeçirmeye çalışıyor. Bu yönden de Ankara'ya çeşitli baskılar yapılıyor.

Jeffrey ziyareti öncesi Ankara'ya önemli uyarılar yapan uzmanlar, Türkiye'nin milli menfaatlerinden asla taviz vermemesi gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #suriye
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