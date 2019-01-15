Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, bugün ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde, Türkiye'ye tehditler yağdıran Trump'a yanıt verdi: Coğrafyamızın kaderini Trump’ın tivitleri değil Mehmetçiğin süngüsü ve Türk Milletinin kararlılığı belirler.

Vatan Partisi, ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomilerini mahvederiz" tehdidini ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.



Burada konuşma yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen şunları söyledi:



“Değerli basın mensupları,



Vatan Partisi olarak ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Türkiye’yi tehdit eden Donald Trump’a cevap vermek üzere toplandık.



Dün Türkiye saatiyle sabaha karşı attığı tivitlerle Donald Trump açıkça ve küstahça ülkemizi tehdit etmiştir. Ne diyor Trump tivitlerinde? ‘’Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik anlamda onları mahvederiz. 20 millik güvenli bölgeyi oluşturun’’ diyor. Türkiye’ye talimat vermeye kalkıyor.



Değerli dostlar,



Donald Trump’ın tehditleri içi boş demagojiden ibarettir. Yani gerçekdışıdır.



Kürtleri katleden Türkiye değil bizzat ABD’nin kendisi ve piyonlarıdır. Türk milleti; Kürdüyle, Türküyle, lazıyla, çerkeziyle, alevisiyle ve sunnisiyle büyük mücadeleler ve büyük acılar sonunda millet olarak ortaya çıkmıştır. Bu milleti bölmek tarihi tersine çevirmekle eş değer zorluktadır. Bu milleti Türk-Kürt düşmanlığıyla parçalamaya çalışmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.



BU HAREKAT KÜRDÜMÜZÜ DE KURTARACAK



Türk Ordusu’nun daha önce düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ve yakın zamanda Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyonun amacı açıktır: Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü korumak ve Türk milletinin huzurunu tesis etmek. Türk Ordusu hiçbir harekâtında bir halka ya da etnik unsura karşı kıyım psikolojisiyle hareket etmemiştir. Aksine! Türk Ordusu’nun bu büyük mücadelesi kürdümüzü ateşlere atan, kirli politikalarla kırdırmaya çalışan, yok etmeye çalışan ABD’ye ve onun yönettiği PKK/PYD gibi terör piyonlarına yöneliktir. Ve bu mücadelenin başarısı, Kürdümüzü terör koridorundan kurtaracak ve özgürleştirecektir. Bu yalanlarla ABD kendi suçunu örtmeye çalışmakta boşa kürek çekmektedir!



Coğrafyamızın kaderini, Donald Trump’ın tivitleri ve ABD’nin kirli politikaları değil Mehmetçiğimizin süngüsü ve Türk milletinin kararlı tavrı belirlemektedir!



Değerli basın mensupları, ABD’nin Suriye’den çekilişi yenilgisi sebebiyledir. İçi boş tehditlerle bu yenilgiyi örtmeye kalkanların asıl amacı ABD iç politikasında kuyruklarını dik tutmak ve bölgedeki piyonlarını oyalamaktan ibarettir. Ancak sonuç ve süreç açıktır! ABD yenilmiştir. PKK/PYD yalnız kalmıştır ve yenilecektir.



Buradan bir kez daha ABD yetkililerine sesleniyoruz: Sizler, Türkiye’ye talimat veremezsiniz. Siz gidin binlerce tır silah ve hayali devletçikler verdiğiniz terör örgütlerine talimat verin derhal Türk Ordusu’na teslim olsunlar! Siz ancak terör örgütlerine talimat verebilirsiniz. Binlerce yıllık devlet geleneğinin en önemli göstergelerinden olan Türk Ordusu karşısında terör örgütünün hiçbir şansı bulunmamaktadır. Nitekim daha önceki operasyonların neticesi ortadadır. Süreç ordumuzun mutlak zaferiyle sonuçlanacaktır. Bundan en ufak bir kuşkumuz bulunmamaktadır.



ABD’YE CEVABI ŞAM’DA ELÇİLİĞİMİZİ AÇARAK VERELİM!



Buradan Türk hükümetine de çağrıda bulunuyoruz! Suriye krizinin çözümü; Suriye devletiyle askeri ve siyasi iş birliğiyle mümkün olacaktır. ABD tehdidinin boyutunu iyi okumak zorundayız. Daha önce Irak örneğinde olduğu gibi bölgesel iş birliğinin, oluşturulmak istenen terör devletçiklerine müsaade etmeyeceğini görmek zorundayız. Sözde Kürdistan referandumunu başarısızlığa uğratan modeli yeniden tesis etme zamanıdır. Irak’ı, Suriye’si, İran’ı ile ve yukarıda Rusya’sı, daha arkada Çin’i ile büyük ittifaklar zemini mevcuttur. Suriye’ye uzatılacak el hepsini birleştirecektir.



BİRLİK ZAMANI!



Değerli arkadaşlar, gün birlik günüdür. Siyasi partilerimize, derneklerimize, işçimize, çiftçimize, emekçimize özcümle bütün Türk milletine sesleniyoruz: ABD’nin küstah tehditlerini her zaman olduğu gibi yine bozguna uğratmak için birlik olma zamanıdır. Türkiye’nin ihtiyacı budur. Bu sebeple Türkiye’nin bütün güçlerini, ABD’nin tehditlerine karşı birlik olmaya çağırıyoruz.

Saygılarımı sunuyorum.”