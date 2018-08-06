Venezuela liderine yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Amerika'nın hedefindeki devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye, Küba, Rusya, İran, Nikaragua ve Suriye destek mesajları gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump 1 yıl önce kamuoyu önünde böyle konuşmuştu. Yakın zamanda da Amerikan basınında Trump'ın "işgal fikrinde ısrarcı olduğu yönünde" haberler yer almıştı.



İddiaya göre Trump, bu açıklamayı yapmadan önce Oval Ofiste görüştüğü üst düzey yetkililere, "Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirelim" dedi.



İşte bu yalanlanmayan haberler Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişimi takip etti. Saldırı, Maduro Başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü insansız hava aracı ile gerçekleştirildi.



Saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro, olayın hemen ardından yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, suikast girişiminin arkasında ABD ve Kolombiya'nın olduğunu söyledi.



Maduro'nun açıklamasına Amerika'dan yanıt geldi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton olayda, "ABD hükümetinin bir müdahalesinin olmadığını'' ileri sürdü. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Kolombiya'nın saldırıyla bağlantısı olmadığı ifade edildi.



Saldırı anına ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı. O saldırıda Maduro'yu hedef alan İnsansız Hava Aracı işte böyle imha edildi.



Saldırıyı kendilerine Fanilalı Askerler diyen bir grup üstlendi. Venezuela'da devam eden soruşturmada suikast girişimi ile bağlantısı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlenen suikast girişimine dünyadan peş peşe tepkiler geldi.



Türkiye de saldırıya tepki gösteren ülkelerden biriydi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi.



Türkiye'nin yanı sıra Küba, Rusya, İran, Nikaragua ve Suriye'den de Maduro'ya destek açıklamaları geldi.



ulusal.com.tr



