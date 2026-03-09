Trump, Mücteba Hamaney'in lider seçilmesinden memnun değil
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Ali Hamaney’in ölümünün ardından liderlik makamına seçilen Mücteba Hamaney’den memnun olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da liderlik makamına Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta İran’daki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD yönetiminin İran’daki lider seçimini yakından takip ettiğini belirten Trump, Mücteba Hamaney’in ülkenin yeni lideri olmasından memnun olmadığını ifade etti.
Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Onun lider olmasından memnun değilim.”
İRAN’DA YENİ LİDER SEÇİLMİŞTİ
İran’da Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney’in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney’in seçildiğini duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı