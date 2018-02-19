ABD Başkanı Donald Trump, aylardır devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek, Rusya'nın 2016 seçimine müdahalesiyle Amerika siyasetini bozarak başarılı olduğuna inandığını belirtti

Trump, paylaştığı tweet mesajında "Eğer Rusya'nın amacı Amerika'da gürültü, parçalanma ve kaos yaratmaksa, bütün bu komisyon dinlemeleri, soruşturmalar ve Cumhuriyetçi Parti düşmanlığı, rüyalarında bile olmayacak şeyleri başardılar. Moskova'da bir taraflarıyla gülüyorlar. Zeki ol Amerika" ifadelerini kullandı.



Trump, Rusya'nın seçime müdahale iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller'in 13 Rus vatandaşıyla 3 Rus işletmeyi suçlamasının ardından Cumartesi günü yaptığı konuşmada bunların Rusya'nın seçime müdahalesinin 'su götürmez' kanıtı olduğunu söyleyen ulusal güvenlik danışmanı H.R.McMaster'ı da eleştirerek, "Hiçbir zaman Rusya'nın seçime müdahalesi olmadığını söylemedim, Rusya veya Çin veya bir başka ülke ya da grup olabilir dedim. 'Rus oyunu' Trump kampanyasının Rusya'yla işbirliği yaptığı yönündeydi, bu hiç olmadı" dedi.



"Obama, İran'a 1.7 trilyon dolar nakit para gönderdi ama Kongre, FBI veya Yargı'dan hiç kimse soruşturma açılması için çağrıda bulunmadı. Sonunda, kontrolsüz canavar küçük 'Adam Schiff, Obama Yönetimini 2016 Seçimlerine Rus müdahalesi ile suçluyor. Sonunda bir şeyler hakkında haklı. Obama başkanken tehdidi biliyordu ve hiçbir şey yapmadı. Teşekkür ederim Adam!"



