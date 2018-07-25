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Trump'tan kışkırtıcı Kudüs mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Kudüs hamlesiyle ilgili konuştu. "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına en çok Hristiyan Evanjelistlerin sevindiğini" belirten ABD Başkanı, "Bunu yaptık. Keyfini çıkarın" diye konuştu.

Trump'tan kışkırtıcı Kudüs mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına ilişkin Kansas'ta Dış Savaş Gazileri Ulusal Kongresi'nde konuştu.

Trump, kendisinden önceki çoğu başkanın ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacağı yönünde sözler verdiğini ama hiçbirinin bu vaadi yerine getirmediğini söyledi. 

Trump gelen aramalara bir süre sonra cevap verdiğini ancak, 'Bu konuda neden böyle hissettiğinizi bilmiyordum, ama artık çok geç"  diye yanıtladığını ifade etti.

İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ABD Başkanı,  "Ne olacağını göreceğiz, ama biz bir önceki yönetim tarafından yapılan felaket bir anlaşma değil, gerçek bir anlaşma yapmaya hazırız" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #trump #mesaj #Kudüs
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