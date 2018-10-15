ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir istifa edeceği yönünde haberler çıkan Savunma Bakanı James Mattis hakkında konuştu. "Onunla çok iyi anlaşıyoruz, kendisi iyi bir insan diyen" Trump "Burası Washington, insanlar görevlerinden ayrılır" diyerek iddiaları ne doğruladı ne yalanladı.

James Mattis... ABD Savunma Bakanı... Bir süredir, Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde başlayan yaprak dökümünde sıranın Mettis'e geldiği iddia ediliyordu. ABD'de yayınlanan haberlerde Savunma Bakanı'nın görevinden ayrılacağı öne sürülüyordu.



Bu konuda gözlerin çevirildiği isim olan ABD Başkanı Donald Trump'dan bir açıklama geldi.



Trump, Amerikan CBS kanalında yayımlanan "60 Dakika" programında, kabinesindeki görev değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mattis'in görevden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin görüşü sorulan Trump, Mattis'in görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili konuda kapıyı açık bıraktı.



ABD Savunma Bakanı'nın kendisine görevden ayrılmak istediği şeklinde herhangi bir beyanda bulunmadığını kaydeden Trump "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var, kendisi iyi bir insan. İyi anlaşıyoruz ancak kendisi ayrılabilir, yani bir noktada herkes ayrılabilir. Burası Washington, insanlar görevlerinden ayrılır." şeklinde konuştu.



Mattis'le ilgili "Doğruyu bilmek isterseniz sanırım kendisi biraz Demokrat" ifadesini kullanan Trump'ın yorumları, Amerikan kamuoyunda "Mattis ayrılabilir" şeklindeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.



Öte yandan Trump, kabinesindeki bazı isimlerden memnun olmadığını dile getirdi.



İsim vermek istemeyen ABD Başkanının bu değerlendirmesi, kamuoyu önünde sık sık eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'la ilgili bir yorum olarak değerlendirildi.



Ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward'un "Korku: Trump Beyaz Saray'da" adlı kitabında, Mattis'in Trump'ı ciddi şekilde eleştirdiği iddiasına yer verilmiş ancak daha sonra hem Trump hem de Mattis kitaptaki ilgili iddiaları reddetmişti.



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