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Trump'tan May'e eleştiri

İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Trump, Başbakan May’in Brexit planlarını sert sözlerle eleştirerek, Washington ile Londra arasında planlanan ticaret anlaşmasının bozulabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Trump'tan May'e eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi bitiminde İngiltere'yi ziyaret etti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit stratejisini eleştiren Trump, bunun ABD ile ticaret açısından ağır sonuçları olacağını söyledi. 

ABD Başkanı, İngiliz The Sun gazetesine verdiği mülakatta, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulması halinde İngiltere yerine AB ile müzakere etmek zorunda kalacaklarını söyledi. 

Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, ABD ile yapılacak ticari anlaşma tahminen gerçekleşmeyecektir” dedi.

Brexit stratejisini onaylamayan ve bu sepeble istifa eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı da öven Trump, "Harika bir başbakan olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile öğle yemeği yiyeceği başbakanlığa ait konuda giderken Londra'da  protesto gösterileri başladı.

Parlamento meydanında toplanan kalabalık, gösterileri Bebek Trump balonunu uçurarak başlattı.

Ortadoğu dahil dış politika konularını ele almaları beklenen Trump ve May ortak basın toplantısı yapacak.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #trump #Obama #açıklama #may #abd #Putin
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