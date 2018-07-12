Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, müttefik ülkelerin savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etti. Reuters ise Trump'ın sert ifadeler kullandığını ancak NATO'dan çekilmekle tehdit etmediğini bildirdi. Trump'ın sert sözleri sonrasında olağanüstü oturum kararı alındı. Beyaz Saray ise kısa süre içerisinde Trump'ın bir açıklama yapacağını duyurdu

Brüksel'de ikinci gününe giren NATO zirvesinde kapalı kapılar ardında yapılan oturumda gerilimli dakikalar yaşandı. Dünkü açıklamalarında NATO için yeterince savunma bütçesi ayırmayan müttefik ülkeleri eleştiren Trump'ın, bugünkü oturumda konuşmasının tonunu sertleştirdiği belirtildi.



Alman haber ajansı DPA, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaması durumunda ABD'yi NATO çekmekle tehdit ettiğini öne sürdü.



Reuters haber ajansı ise, NATO içerisinden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın kullandığı sert sözlere karşın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini bildirdi. Trump müttefik ülkelerden savunma harcamalarını arttırmaları için yakın bir tarih belirlemelerini istedi.



Trump'ın eleştirileri sonrasında NATO'da olağanüstü oturum kararı alındı.



TRUMP AÇIKLAMA YAPIYOR



ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde yaşanan kriz sonrasında açıklamalarda bulunuyor.



Trump'ın açıklamalarından satır başları:



"Tüm ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı kabul etti. Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'nin ötesine çekecekler. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü. Müttefik ülkelere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmamaları durumunda çok mutsuz olacaklarını söyledim. Çok mutsuz olduğumu onların bilmesine izin verdim"



ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istiyor.



Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.



Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu savunuyor.