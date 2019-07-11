Trump'tan yaptırım tehdidi

ABD, İran'a yönelik yaptırımlarını artırma kararı aldı. Uluslararası Atom Enerji Kurumunda düzenlenen toplantıda Tahran yönetimi hedef alındı. Suriye'ye asker göndermeye hazırlanan Fransa'dan ise diplomasi çağrısı geldi.

Washington yönetimi ile Tahran arasında gerilim artıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump her açıklamasında İran'ı hedef alıyor. Avrupa ülkeleri ise bu durumdan rahatsız.



Trump, İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını iddia etti. Amerika Başkanı, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.



Uluslararası Atom Enerji Kurumu da İran'ın nükleer programıyla ilgili acil toplantı düzenledi. Toplantıda Amerikalı yetkililerTahran'a anlaşmadan kısmen çıkma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.



İran'ın Uluslararası Atom Enerji Kurumu nezdindeki büyükelçisi Kazım Garibabadi ise anlaşmanın geleceği ile konuştu. Garibabadi, Avrupa'nın nükleer anlaşmayla ilgili İran'ın eylemlerinden endişe etmek yerine ABD'nin eylemlerine karşı endişe göstermesini tavsiye etti.



Tahran ile ilişkilerin zarar görmesini istemeyen Paris yönetimi de diplomasi trafiğine hız verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üst düzey danışmanını görevlendirdi. Emmanuel Bonne (Emmanuel Bon), Tahran'a gitti.



Bonne'un mesajı; "Macron'un nükleer anlaşmayı korumak ve gerginliği azaltmak için çalışıyor" oldu. Fransız diplomat ile nükleer anlaşmayı görüşen İranlı yetkililer, Fransa'nın anlaşmayı kurtarmak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de Macron'un çabalarını değerli bulduğu ifade edildi.



Avrupa, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ı nükleer anlaşmada tutmak istiyor. Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri Washington'ın yaptırımlarından korumak için INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.



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